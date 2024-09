Landbouworganisatie LTO ontevreden over mestplannen BBB-minister Wiersma

Minister Wiersma van Landbouw (BBB) heeft haar mestplannen besproken met de landbouworganisaties en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verschillende maatregelen moeten voor boeren volgend jaar het acute probleem van het te veel aan mest oplossen. Gisteren lekten de belangrijkste maatregelen al uit.

"Op het ministerie hebben we iedere steen omgedraaid: waar zijn nou nog meer mogelijkheden", zegt Wiersma. Ze begrijpt dat de uitkomst teleurstellend is. "Natuurlijk doe je dit liever niet, ik ben ook mens en breng liever positief nieuws. Maar ik ben ook bestuurder en weet dat je niet altijd iedereen gelukkig kunt maken."

Landbouworganisatie LTO Nederland is niet tevreden. "Vergeleken met het mestvoorstel van het vorige kabinet zitten er een aantal goede verbeteringen in dit voorstel. Maar in het pakket dat de minister vandaag publiceerde, ontbreekt perspectief voor de korte termijn. Dat kun je agrariërs niet aandoen."

Mestgezant

De minister wil dat een speciale mestgezant boeren gaat helpen met vergunningen voor mestverwerking en het exporteren van mest. LTO vindt dit niet snel genoeg gaan en wil meer hulp. "Ook hier ontbreekt het aan daadkracht." LTO wil snel meer capaciteit om mest te verwerken en af te voeren, via grootschalige installaties en samenwerking tussen agrarische bedrijven.

Ook wil Wiersma de bufferstroken die natuurgebieden moeten beschermen verkleinen van 250 meter naar 100 meter zodat boeren over meer land mest mogen uitrijden. Boeren die hun bedrijf verkopen moeten dierrechten inleveren, maar minder dan in de eerdere voorstellen van oud-minister Adema. Verder is er een uitkoopregeling voor boeren die vrijwillig stoppen.

Pluimveemest

De plannen raken zowel boeren die rundvee houden als varkens- en kippenboeren. Dat vindt LTO onterecht. "De pluimveesector heeft geen mestprobleem, want de sector heeft de afzet van pluimveemest al jaren geleden goed geregeld. Met deze maatregelen wordt geen verbetering van de waterkwaliteit gerealiseerd: 95 procent van de pluimveemest komt niet terecht op de Nederlandse bodem. Op deze wijze wordt een sector die vooroploopt afgestraft."

Stapsgewijs komt er een einde aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Daardoor mogen boeren veel minder mest uitrijden dan voorheen en is er een acuut mestverwerkingsprobleem ontstaan, dat de komende jaren nog verder kan groeien. Boeren krijgen daardoor torenhoge afvoerkosten.

Wiersma hoopt ook nog op een nieuwe kans om de uitzonderingspositie die Nederland van de EU kreeg, de zogeheten derogatie, terug te krijgen. "Daar gaan we weer met volle inzet voor", belooft Wiersma.