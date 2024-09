Voorlopig geen nieuwe stakingen rond voetbalduels: kabinet en politiebonden in gesprek

De stakingen zijn "niet goed voor de reputatie van het Nederlandse voetbal", aldus Bosz. "Ik weet niet of ze hiermee bereiken wat ze willen bereiken. Op een gegeven moment haal je de sympathie bij de bevolking weg. Dat is ook niet wat ze willen, denk ik."

Priske laat zijn mening over de politieacties achterwege. "Of de stakingen goed of slecht zijn, daar wil ik niet over oordelen. Het beste wat ik kan doen, is de beslissing respecteren en mijn jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de inhaalwedstrijd", doelt hij op de afgelaste Klassieker, die nu op 30 oktober wordt gespeeld.