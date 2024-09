Miljoenennota van Prinsjesdag: koopkracht volgend jaar iets omhoog

Gemiddeld gaan huishoudens er volgend jaar 0,7 procent op vooruit. Uitkeringsgerechtigden gaan er iets meer op vooruit: 0,9 procent. Gepensioneerden iets minder: 0,6 procent. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die de NOS deels heeft ingezien.

Het financiële en economische beleid van het kabinet richt zich op een open economie, een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en "spaarzaam omgaan met schaarse middelen", staat in de stukken.

Werken wordt lonender en aantrekkelijker, staat er in het voorwoord van de Miljoenennota. "De zorgen over migratie nemen we serieus", staat er verder. "We houden daarbij oog voor het verdienvermogen van Nederland."

Minister Eelco Heinen van Financiën spreekt van "een belangrijke slag in het verbeteren van de overheidsfinanciën en het herstellen van de begrotingsdiscipline".

Aanstaande dinsdag, de derde dinsdag in september, presenteert het kabinet-Schoof de Prinsjesdagstukken aan de Tweede Kamer. Dat zijn de Miljoenennota en de begrotingen per ministerie voor volgend jaar. Vandaag werd het regeerakkoord van het kabinet bekend. Dat zijn de beleidsvoornemens voor de komende jaren.