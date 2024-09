Pro-Palestijnse betogers Universiteit van Amsterdam niet vervolgd voor erfvredebreuk

Het Openbaar Ministerie kan de demonstranten die afgelopen mei werden aangehouden tijdens een studentenprotest op het Roeterseiland in Amsterdam niet vervolgen voor erfvredebreuk. Hoewel het Roeterseiland eigendom is van de Universiteit van Amsterdam (UvA), is het publiek toegankelijk en kan er dus geen sprake zijn van erfvredebreuk. De zaken worden geseponeerd, meldt het OM.

Bij een groot pro-Palestinaprotest op het Roeterseiland in de nacht van 6 op 7 mei werden 169 betogers aangehouden op verdenking van erfvredebreuk. De demonstranten hadden een tentenkamp opgezet en wierpen barricades op om de politie op afstand te houden. De driehoek van burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie besloten opdracht te geven tot ontruiming van het protestkamp.

Bij de ontruiming werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie gebruikte zelf ook geweld en zette een shovel in om de barricades omver te werpen. De politie had de demonstranten eerder al opgeroepen om het terrein te verlaten, waar de meeste betogers gehoor aan gaven.

Eerste in reeks protesten

Het was het eerste grote pro-Palestijnse studentenprotest op een Nederlandse universiteit, waarna er velen volgden. Sinds het nieuwe schooljaar eerder deze maand is begonnen, is er weer op verschillende universiteiten gedemonstreerd.