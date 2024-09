China gaat pensioenleeftijd verhogen in strijd tegen vergrijzing

Laura van Megen, correspondent China:

"In elk land ligt het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd gevoelig. En zelfs met de lage pensioenleeftijden in China, valt het hier ook slecht. Iemand op Weibo, het Chinese X, schreef: "Kan er geen nieuwe politieke partij opstaan om voor het volk in opstand te komen?"

Met name jongeren uiten collectief hun onvrede op sociale media. Er is grote werkloosheid onder jongeren en nu kunnen ze ook pas later stoppen met werken. Iemand anders schreef sarcastisch: "Maak je niet dik, tegen die tijd zal het toch wel weer verhoogd zijn." Ook trekken ze in twijfel of er überhaupt nog wel geld zal zijn in de overheidskassen voor hun pensioenen. Het gaat economisch slecht in China en meerdere provincies komen om in de schulden.

Het is de eerste keer dat China de pensioensleeftijden verhoogt sinds 1978. Maar toen werden mensen maar zo'n 63 jaar oud. Nu is dat gemiddeld bijna 78 jaar. Toch valt de verhoging lager uit dan werd verwacht. De Chinese overheid wist dat dit nieuwe beleid niet goed ging vallen en heeft ook lang gedaan over het formuleren van de nieuwe regelingen."