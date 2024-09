Gemeente Den Haag verbiedt fossiele reclames in openbare ruimte

Reclames voor lange vliegreizen, auto's met een brandstofmotor en vervuilende energiecontracten zullen vanaf 1 januari uit het straatbeeld van de gemeente Den Haag verdwijnen. De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met een voorstel tot een verbod voor "fossiele reclames" van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Het voorstel van de PvdD kreeg gisteravond kritiek van de oppositiepartijen. VVD, Hart voor Den Haag en PVV betwijfelden of het verbod juridisch haalbaar was en vonden dat het te veel weg had van "een belerend vingertje" naar de bewoners, schrijft Omroep West.

Wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) voorzag echter geen problemen. Hij verzekerde de raadsleden ervan dat meerdere adviseurs de afgelopen maanden tot de slotsom waren gekomen dat het wettelijk gezien wel degelijk kan, hoewel Den Haag gaat pionieren.

Namen en logo's uitgesloten

"Ik begrijp de zorgen van de VVD goed over de juridische gronden, maar er is wel een mogelijkheid om het te doen", zei Barker. "Tegelijk is het zo dat wanneer je iets nieuws doet, er altijd risico's zullen zijn."

Hij doelt daarmee op het risico dat bepaalde partijen naar de rechter stappen. Om dat te beperken, is het originele voorstel van de PvdD op meerdere vlakken aangepast. Zo zijn bedrijfsnamen, logo's en reclames aan of in het pand waar de betreffende activiteiten plaatsvinden van het verbod uitgesloten.

Die aanpassing overtuigde een kleine meerderheid van de raadsleden om voor het voorstel te stemmen: de uitslag was 24 voor en 21 tegen.