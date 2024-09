Debuut Karsdorp bij PSV laat op zich wachten door gebrek aan wedstrijdritme

Rick Karsdorp zit zaterdag (tegen NEC) en dinsdag (tegen Juventus) niet bij de wedstrijdselectie van PSV. De 29-jarige verdediger is sinds 2 mei niet meer in actie gekomen voor zijn vorige club AS Roma.

"We willen niet dat hij snel geblesseerd raakt", aldus coach Peter Bosz op een persconferentie in aanloop naar het eredivisieduel met NEC, dat zaterdagavond om 16.30 uur op het programma staat. "Hij komt van ver. We nemen de tijd om dat op een goede manier op te bouwen."

Wanneer Karsdorp wel inzetbaar is, weet Bosz nog niet. Maar het plan is al uitgestippeld: eerst een korte invalbeurt, dan een wat langere en vervolgens een plek in de basis zonder de wedstrijd vol te maken. Zo kan de verdediger langzaam maar zeker weer wedstrijdritme opdoen, meent de trainer.

Tegenover de afwezigheid van Karsdorp staat een defensieve opsteker: Adamo Nagalo heeft zijn werkvergunning binnen. De 21-jarige centrumverdediger kwam deze zomer over van het Deense FC Nordsjælland en zit morgen voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

Mauro Júnior, Ismael Saibari, Fredrik Oppegård, Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn op de weg terug van een blessure en kunnen weer trainen.

Gewaarschuwd

In het Philips-stadion treft koploper PSV de nummer zes van de ranglijst. NEC is bovendien de ploeg die PSV voor het laatst versloeg in de eredivisie. Eind maart won de club uit Nijmegen op eigen veld met 3-1. Bosz: "We zijn gewaarschuwd. Ze hebben laten zien dat ze ons kunnen verslaan."

Het duel tussen PSV en NEC is een van de acht wedstrijden die dit weekend worden gespeeld in de eredivisie. Vanwege een politiestaking gaat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht zondag niet door.

Politiestakingen

Gevraagd naar de politiestakingen die het voetbal dit seizoen teisteren, reageert Bosz uitgebreid. Volgens de trainer komen de verhoudingen in de competitie scheef te liggen door duels die op een later moment worden ingehaald. "Dat is niet goed voor de reputatie van het Nederlandse voetbal."