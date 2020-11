Arrestaties bij anti-terreuractie in Oostenrijk, geen link met aanslag Wenen

De politie in Oostenrijk heeft bij een actie tegen terrorisme meer dan zestig invallen gedaan verspreid over het land. Daarbij zijn dertig mensen aangehouden.

Volgens het Oostenrijkse Openbaar Ministerie is er geen verband met de aanslag vorige week in Wenen, waar een jihadist vier willekeurige slachtoffers doodschoot, voordat hij zelf door de politie werd doodgeschoten.

De mensen die vandaag zijn opgepakt, worden verdacht van het steunen van de islamitische Palestijnse organisatie Hamas of de van oorsprong Egyptische Moslimbroederschap.

Banden Hamas en Moslimbroederschap

Hamas wordt onder meer door de EU als een terroristische organisatie beschouwd. Dat geldt niet voor de Moslimbroederschap, maar het Oostenrijkse OM onderzoekt de banden tussen beide organisaties.

"Uit het onderzoek tot dusver is naar voren gekomen dat de Moslimbroederschap een radicaal-islamitische, zeer antisemitische vereniging is, die als hoofddoel heeft in alle landen van de wereld een islamitische staat te vestigen, op basis van het islamitische recht", zegt het OM in Graz.

Minister van Binnenlandse Zaken Nehammer geeft vanmiddag een persconferentie.