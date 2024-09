Grip op migratie en andere punten uit het regeerprogramma

Landbouw en visserij, voedselzekerheid en natuur

Het verbeteren van de Nederlandse natuur legt het nieuwe kabinet voor een groot deel in handen van de Nederlandse boeren. Zij moeten daar hogere vergoedingen voor krijgen. Verder zoekt het kabinet naar nieuwe manieren om te beoordelen hoe de natuur ervoor staat, in de hoop dat dat gaat leiden tot gunstiger uitkomsten. Het kabinet schrijft dat het wel vaak een lang proces is om die nieuwe meetmethoden daadwerkelijk te ontwikkelen.

In de hoofdstukken over woningbouw en infrastructuur staat vrijwel niets over stikstof. Veel grote infrastructurele projecten liggen stil, onder meer omdat het moeilijk is om stikstofvergunningen te krijgen zolang de Nederlandse natuur nog lijdt onder te veel stikstof. Het kabinet hoopt dat er een manier wordt gevonden om projecten met relatief weinig stikstofuitstoot vergunningsvrij door te laten gaan, maar schrijft ook daarover dat dat "een complex traject" is.

Het kabinet wil niet aansturen op een kleinere veestapel om stikstofdoelen te halen. De huidige uitkoopregelingen blijven wel bestaan. Boeren krijgen in de toekomst per bedrijf doelen om de stikstofuitstoot van hun bedrijf te reduceren. Dat kan ook door innovatie.

Om het mestoverschot terug te dringen komt er een "afroming van dierenrechten" als boeren hun bedrijf verkopen (met 30 procent voor melkvee, 25 procent voor varkenshouderijen en 15 procent voor pluimveebedrijven). Het kabinet benadrukt wel dat "de belangrijkste oplossing in Europa ligt". Het zet daarbij in op aanpassing van de Nitraatrichtlijn..