Rijkswaterstaat sluit deel A12 Den Haag morgen af vanwege klimaatprotest

Rijkswaterstaat sluit morgen de A12 bij Den Haag preventief af omdat Extinction Rebellion (XR) daar de weg wil blokkeren. Volgens een woordvoerder worden automobilisten vanaf afrit 3 bij Bezuidenhout van de snelweg gehaald.

XR-demonstranten hebben aangekondigd morgen het stuk snelweg bij Den Haag weer te blokkeren, als protest tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De klimaatprotestorganisatie heeft al verschillende keren gedemonstreerd op dat deel van de A12, wat leidde tot verkeersoverlast en volgens de politie ook tot onveilige situaties.

Rond het middaguur

Hoe laat Rijkswaterstaat morgen de snelweg zelf afsluit, is nog niet bekend. Een groep XR-betogers arriveert morgen rond het middaguur in Den Haag na een meerdaagse wandeltocht vanuit Arnhem. "Zolang het niet veilig is, blijft de weg afgesloten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen persbureau ANP.

Volgens een woordvoerder van XR heeft het afsluiten van de A12 geen gevolgen voor de actie. "Normaal wordt het verkeer gestremd door de politie, of doen wij dat zelf. Als Rijkswaterstaat de weg preventief afsluit, is dat alleen maar fijn. Zo kunnen wij veilig demonstreren." Volgens de XR-woordvoerder worden er duizenden mensen verwacht.

Politiestaking morgen

De politiebonden hadden voor morgen al een staking aangekondigd om te protesteren tegen het uitblijven van een nieuwe vroegpensioenregeling. Dat betekent dat de politie niet zal ingrijpen bij het protest op de Utrechtsebaan, zoals het deel van de A12 in Den Haag heet. Wel zijn er agenten aanwezig om de orde te bewaken.