Rusland zet zes Britse diplomaten het land uit na beschuldiging van spionage

Rusland zet zes Britse diplomaten het land uit, omdat ze volgens Moskou een bedreiging zijn voor de Russische veiligheid. De Britse regering noemt die beschuldiging in een reactie volstrekt ongegrond.

De zes werken op een kantoor in Moskou dat de Britse belangen in Oost-Europa en Centraal-Azië behartigt. Ze moeten binnenkort Rusland verlaten, wanneer precies is niet bekend.

Het diplomatieke incident vindt plaats op het moment dat de bondgenoten zich beraden over het geven van toestemming aan Oekraïne om met name Britse wapens, te mogen gebruiken op Russisch grondgebied. De Russische president Poetin waarschuwt daar fel tegen.

'Subversieve activiteiten'

Woordvoerder Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Britse ambassade in Moskou van "acties die gericht zijn op het veroorzaken van schade aan onze bevolking".

Op de Russische staatstelevisie wordt een woordvoerder van de geheime dienst FSB aangehaald. Volgens hem hebben de Britten "subversieve activiteiten" ontplooid in Rusland en is hun aanstaande uitzetting "het begin van een reactie op Britse onvriendelijke activiteiten."

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 hebben Rusland en de westerse bondgenoten van Oekraïne elkaars diplomaten het land uit gezet. Dat gebeurde ook in Nederland.