Beurs lijkt blij met Biden

Beleggers lijken overwegend positief te reageren op de verkiezing van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Vannacht klommen de beurzen in Azië al wat omhoog, en vanmorgen opende de beurs in Amsterdam zo'n 1,5 procent hoger.

Vanwege de vele factoren die van invloed zijn op beurskoersen is het lastig harde conclusies eraan te verbinden. Deels was de verwachte winst van Biden afgelopen dagen al ingeprijsd in de beurskoersen. Beleggers zijn mogelijk hoopvol over handel tussen de VS en de rest van de wereld.

Bekoelde handelsrelaties

Onder aanvoering van de huidige Amerikaanse president Donald Trump zijn de internationale handelsrelaties bekoeld. Zijn regering wilde minder importeren uit het buitenland, en meer de productie in eigen land stimuleren.

De verwachting is dat onder een regering aangevoerd door zijn opvolger Joe Biden de VS weer meer zal importeren. Ook omdat Biden de overheidsuitgaven in zijn land wil opschroeven.

Later vandaag openen de beurzen in de VS. Afgelopen dagen was daar al zichtbaar dat beleggers overwegend positief zijn over de uitkomst van de verkiezingen. Het stimuleringspakket dat Biden wil doorvoeren zal de economie naar verwachting aanwakkeren, terwijl flink hogere belastingen voor bedrijven voorlopig van de baan lijken nu de Democraten niet ook de meerderheid lijken te hebben in de Senaat.