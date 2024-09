Feyenoord-coach Priske vertelt zijn spelers vandaag wie nieuwe aanvoerder wordt

Over de politiestakingen, waardoor de Klassieker werd verplaatst naar 30 oktober, zegt hij het volgende: "Het voetbal is afhankelijk van beveiliging. Voor ons is het belangrijk dat de veiligheid top is, dat we ons veilig voelen."

"Het liefst had ik de wedstrijd tegen Ajax op het geplande moment gespeeld. Of de stakingen goed of slecht zijn, daar wil ik niet over oordelen. Het beste wat ik kan doen, is de beslissing respecteren en mijn jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de inhaalwedstrijd."

Moeilijke transferperiode

Liever heeft hij het over de transferperiode, waarin Feyenoord 22 spelers zag vertrekken en elf spelers aantrok. Hoewel sleutelspelers als Geertruida (RB Leipzig), Mats Wieffer en Yankuba Minteh (beiden naar Brighton) vertrokken, is Priske tevreden.

"We wisten dat het een moeilijke transferperiode zou worden. Het is moeilijk om die weggevallen kwaliteit zomaar te vervangen, maar we hebben er alles aan gedaan en elf goede spelers gehaald. Dávid Hancko en Santiago Giménez zijn gebleven, ook dat is heel belangrijk."

Feyenoord zal de brede selectie nodig hebben, met het oog op de Champions League die volgende week begint met de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. "We hebben een lastige loting. Het wordt een moeilijke, maar mooie uitdaging."