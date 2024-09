Gestolen 'Meisje met ballon' van Banksy weer terecht

De politie in Londen heeft het schilderij Meisje met ballon van Banksy teruggevonden. Het werk werd afgelopen weekend gestolen uit een galerie. Twee mannen zijn opgepakt.

Afgelopen zondag werd ingebroken bij de Grove Gallery in Londen. Op bewakingsbeelden was te zien hoe een inbreker het glas van de deur insloeg, naar binnen glipte en het schilderij meenam. Het was het enige werk dat werd meegenomen en binnen enkele seconden stond de inbreker weer buiten.

Twee mannen van 47 en 53 jaar oud zijn aangehouden voor de diefstal, maakt de politie van Londen bekend. Ze zijn op borgtocht vrij maar komen in oktober voor de rechter. Het schilderij wordt terugbezorgd bij de galerie.

Versnipperd

Het beeld van het meisje dat reikt naar een hartvormige ballon is een van de beroemdste werken van Banksy, wiens identiteit nog altijd onbekend is. Het werk verscheen voor het eerst in 2002 als muurschildering in Londen. Daarna verscheen het ook op andere plekken en zijn er ook enkele honderden prints van gemaakt, soms in verschillende variaties.

Het mysterie rond de identiteit van Banksy drijft de waarde van zijn werken behoorlijk op. In 2018 werd een exemplaar van Meisje met ballon geveild voor omgerekend 1,2 miljoen euro. Meteen na de verkoop versnipperde het schilderij zichzelf, door een ingebouwd mechanisme in de lijst. De versnipperde versie bracht vervolgens 19 miljoen op.