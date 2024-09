Rolstoeltennister De Groot lang uit de roulatie door heupoperatie

Rolstoeltennister Diede de Groot ligt lang uit de roulatie. Ze heeft besloten zich te laten opereren aan haar heup, waar ze al lange tijd last van heeft. Er staat een minimale hersteltijd van zes maanden voor.

Voor De Groot waren de Paralympische Spelen in Parijs voorlopig haar laatste toernooi. "Ik worstel al twee jaar met ernstige artrose aan mijn heup, waar ik in het dagelijkse leven veel last van heb. Na tien jaar het tennis op één te hebben gezet, wil ik nu mezelf als persoon vooropstellen."

Door haar deelname aan de Australian Open gaat sowieso een streep. Hoelang het precies duurt tot ze terug is, durft De Groot niet te zeggen.

Geen goud in Parijs

De 27-jarige De Groot greep vorige week in Parijs verrassend naast de Paralympische titel. In de finale verloor ze in drie sets van de Japanse Yui Kamiji. Drie jaar eerder in Tokio won ze zowel het single- als het dubbeltoernooi.