Rolstoeltennisster De Groot lang uit de roulatie door heupoperatie

Rolstoeltennister Diede de Groot ligt lang uit de roulatie. Ze heeft besloten zich te laten opereren aan haar heup, waar ze al lange tijd last van heeft. Er staat een minimale hersteltijd van zes maanden voor.

Voor De Groot waren de Paralympische Spelen in Parijs voorlopig haar laatste toernooi. "Ik worstel al twee jaar met ernstige artrose aan mijn heup, waar ik in het dagelijkse leven veel last van heb. Na tien jaar het tennis op één te hebben gezet, wil ik nu mezelf als persoon vooropstellen."

De operatie stond al een jaar gepland. "Anderhalf jaar geleden heb ik bij een training in Australië een verkeerde beweging gemaakt. Die heeft de artrose niet ontwikkeld, maar wel getriggerd. Ik heb sowieso geen goede heup, dat is aangeboren. Maar over de jaren heen is het verergerd en heeft de beweging een soort ontsteking veroorzaakt."