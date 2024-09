WK futsal van start: drie favorieten, drie sterspelers en wat kan Oranje?

Wat kan Oranje?

Frankfort was er zelf in 2000 bij toen Oranje voor het laatst op een WK actief was. Hij weet dus als geen ander wat erbij komt kijken om te spelen op een groot eindtoernooi.

In Guatemala strandde Nederland destijds in de tweede ronde, maar wat kunnen we nu verwachten van de mannen van bondscoach Miguel Andrés Moreno?

"Het is al enorm knap dat Nederland het WK heeft gehaald", vertelt Frankfort. "Het was vooral mooi om te zien dat ze er stonden op de momenten dat het moest. Zoals in de play-offwedstrijden tegen Finland, toch een kwartfinalist op het vorige WK."