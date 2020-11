Geen marathons door corona? Dat kan, maar geen Elfstedentocht is ondenkbaar

Geen marathons door corona? Best, maar geen Elfstedentocht ondenkbaar - NOS

Dat de NK afstanden wel door konden gaan en de marathons niet, daar kan ook Jorrit Bergsma zich wel in vinden. "Marathons zijn toch een heel ander verhaal. Het is minder goed controleerbaar, denk ik."

"Het zijn tachtig dames in het peloton, die allemaal ergens anders vandaan komen. De een werkt, de ander zit op school. Ze hebben zoveel andere contacten."

Waar voor langebaanschaatsen een uitzondering gemaakt wordt, ligt het marathonschaatsen stil door de coronamaatregelen. En hoewel ze erg houdt van het geduw en getrek op het ijs, snapt vijfvoudig Nederlands kampioene Schouten dat het er even niet in zit.

Want Schouten zou zo graag ook marathons rijden. "Je wil heel graag racen tegen je concurrenten. Maar dat gaat niet door. Dat is vervelend."

Twee nationale titels pakte ze en natuurlijk was Irene Schouten daar blij mee. Maar toch. Ook na de succesvol verlopen NK afstanden, het eerste langebaantoernooi van het schaatsseizoen, bleef het knagen.

Bergsma: "Het zijn toch mannen van de lange adem en de sponsoren zijn ook vaak liefhebbers." En ook schaatscoach Jillert Anema heeft er vertrouwen in: "De sport zelf staat heel stevig in zijn schoenen."

Intussen traint Jouke Hoogeveen, dit jaar winnaar van het open NK op de Weissensee, noodgedwongen in zijn eentje door op de ijsbaan van Haarlem. "Er zullen wel een paar mensen stoppen en een paar sponsoren zullen eruit stappen. Dat is niet best, maar we zijn jongens van 'blijven werken'", zegt hij tegen RTV NH.

Maar wat als de temperatuur onder het vriespunt gaat zakken? Als er langzaam een schaatskoorts ontstaat en komende winter weer eens wedstrijden op natuurijs gereden kunnen worden?

"Als het ijs sterk genoeg is, gaan we rijden", zegt Anema, coach van Schouten en Bergsma bij Team Zaanlander, stellig. "Als er gehandhaafd wordt, verwachten wij de boa's op het ijs. Ik denk dat ze moeite krijgen om ons bij te houden."

Geen Elfstedentocht in coronatijd?

En stel, het vriest zo lang zo hard dat een Elfstedentocht in zicht komt. Friesland zou overspoeld raken, vuistregels in coronatijd als 'blijf zoveel mogelijk thuis' en 'vermijd drukte' zullen bij velen even naar de achtergrond verdwijnen. Een evenement van die orde van grootte lijkt uitgesloten, zou je zeggen.

"Ik hoop dat we daar wat op kunnen vinden als het hard gaat vriezen", zegt Bergsma, die er niet aan moet denken dat de tocht der tochten niet gereden wordt terwijl de ijsdikte het toe zou laten. "In de oorlogsjaren is hij ook vaak gereden."

Anema, wederom stellig: "Dit is buitencategorie. Dat is zo zeldzaam, dat moet je gewoon door laten gaan."