Noord-Korea geeft beelden vrij Kim in uraniumfaciliteit

Noord-Korea heeft foto's vrijgegeven waarop te zien is hoe Kim Jong-un een installatie voor de verrijking van uranium bezoekt. Het is voor het eerst dat Noord-Korea informatie openbaar maakt over zo'n installatie.

Op de foto's is te zien dat de Noord-Koreaanse leider tussen lange rijen metalen centrifuges loopt. Wanneer en waar de foto's zijn gemaakt wordt niet vermeld. Kim zou ook een deel van het complex hebben bezocht dat nog in aanbouw is.

Daarnaast ging hij kijken bij een militair oefenterrein en woonde hij het lanceren van een nieuwe testraket bij, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau.