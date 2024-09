Van Duijvenbode vreesde door blessure voor darttoekomst: 'Dromen waren weg'

"Maar", zegt Van Duijvenbode: "Ik kon in een hoekje gaan zitten huilen, maar daar werd het niet beter van. Ik heb de laatste jaren altijd top zestien gestaan. Als ik deze blessure niet goed zou aanpakken, zou ik waarschijnlijk nog wel prof zijn, maar alleen kunnen strijden om de plekken dertig tot zestig."

De rechtshandige darter vat het samen: "Gevreesd voor mijn carrière? Nee dat niet. Maar wel om een topdarter te zijn. Het ergste is eigenlijk dat mijn dromen weg waren. Ik droomde ooit van een wereldkampioenschap, dat was helemaal weg. Ik wist dat dat in deze situatie nooit zou gaan gebeuren."

Ondanks de tegenspoed probeert Van Duijvenbode positief te blijven.

Beter met zenuwen omgaan

"Niet zeiken en ik heb nu wel de tijd gehad om bepaalde dingen uit te proberen. Bijvoorbeeld een andere manier van ademhalen. En ik heb het gevoel dat ik beter met mijn zenuwen om kan gaan."

Een ander voordeel is dat Van Duijvenbode heeft kunnen genieten van zijn leven buiten het darts om. "Die kleine sleept je erdoorheen. En ik ben bij meerdere festivals geweest", vertelt Van Duijvenbode, die bij dartswedstrijden opkomt met hardstylemuziek.

"Ik ben een heel weekend naar Intents geweest, twee dagen naar Defqon. 1 en bij WiSH. Dat was wel even een uitlaatklep."

En bij het laatstgenoemde festival werd Van Duijvenbode door de hardstyle-dj's van 'Gezellige Uptempo' uitgenodigd op het podium voor een verrassingsact.

Bekijk hieronder hoe Van Duijvenbode optreedt: