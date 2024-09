Kabinet-Schoof presenteert plannen, dit kun je verwachten

Hoe wordt de georganiseerde misdaad harder aangepakt? Wat gebeurt er met de beloofde "waar mogelijk 130"-verhoging van de maximale snelheid? En wat heeft het kabinet-Schoof in petto om "het strengste asielbeleid ooit" in te voeren en de stikstof-, mest- en klimaatproblemen op te lossen?

Het zijn een paar onderwerpen waar vandaag om 16.00 uur meer duidelijkheid over moet komen. Want dan houdt premier Schoof een persconferentie om het regeerprogramma te presenteren.

De persconferentie is vanaf 16.00 uur live te volgen op NOS.nl, onze app, NPO 1 en NPO Radio 1.

Eigen stuk

Het is uniek: deze coalitie heeft de plannen voor de komende jaren namelijk niet in één, maar in twee belangrijke documenten opgeschreven. Het eerste is in mei al gepresenteerd en heet hoofdlijnenakkoord, een 26 pagina's tellend stuk met allerlei voorstellen van PVV, VVD, NSC en BBB over onder meer zorg, criminaliteit, asiel en migratie, wonen, infrastructuur, energie, onderwijs en buitenlands beleid.

Deze coalitie wilde alleen een zogenoemd extraparlementair kabinet, waarbij er een grotere afstand is tussen de fracties van de regeringspartijen in de Tweede Kamer en het kabinet. En dat betekent dat de bewindslieden van het in juli geïnstalleerde kabinet-Schoof de afgelopen twee maanden nog een eigen stuk hebben opgesteld, het regeerprogramma, dat Schoof vandaag dus naar buiten brengt.

Niet gedetailleerd

Grote accentverschillen tussen het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma zijn niet te verwachten. Als het kabinet-Schoof een andere koers zou gaan varen, zou dat veel gedoe en ruzie opleveren met coalitiepartijen in de Tweede Kamer.

PVV-leider Wilders, VVD-leider Yesilgöz, NSC-leider Omtzigt en BBB-leider Van der Plas hebben zware onderhandelingen met elkaar achter de rug en willen dat van de uitkomsten serieus werk wordt gemaakt door 'hun' kabinet.

In het regeerprogramma zal vooral te lezen zijn hoe die voorstellen van PVV, VVD, NSC en BBB concreet zullen worden aangepakt. Maar heel gedetailleerd zal het ook niet zijn. Ambtenaren op allerlei ministeries hebben weliswaar in de zomer doorgewerkt aan de uitwerking, maar veel tijd was er ook niet. Een financiële bijlage zit er ook niet bij.

Speerpunten

Daarnaast gaat het om een aantal uiterst complexe problemen, zoals een strenger asielbeleid, de aanpak van de woningnood, het tekort aan personeel in de zorg en het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Allerlei zaken waar het vorige kabinet ook niet in geslaagd is.

Donderdag werd al duidelijk hoe lastig het voor de nieuwe BBB-minister Landbouw Wiersma is om met nieuwe maatregelen te komen voor het mestprobleem. Zij zal toch plannen van haar voorganger Adema doorzetten om de veestapel in te krimpen, tegen het zere been van de BBB-fractie.

Veel aandacht zal er ook zijn voor de uitwerking van de strengere asielmaatregelen, een van de belangrijkste speerpunten van deze coalitie. Donderdag werd al bekend dat minister Faber van Asiel en Migratie snel een asielcrisis wil uitroepen en een deel van de Vreemdelingenwet buiten werking zal stellen. Dit bekent dat er dan meteen bepaalde asielmaatregelen genomen worden en dat de Tweede en Eerste Kamer daar niet meteen akkoord mee hoeven te gaan.

Buitenspel

Haar plan leidde meteen al tot stevige kritiek van zowel linkse als rechtse oppositiepartijen, omdat ze het onbegrijpelijk vinden dat het parlement buitenspel wordt gezet. Vanmiddag zal duidelijk zijn of er het kabinet al weet wanneer die asielcrisis ingaat en wat dat precies betekent.

De oppositie zal snel na de presentatie met reacties komen en dat is allemaal te volgen in het liveblog van de NOS.