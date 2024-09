Wekdienst 13/9: Schoof presenteert regeerprogramma • Marineschip Tromp terug in Nederland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Schoof presenteert om 16.00 uur in een persconferentie het regeerprogramma van zijn kabinet. Het programma is een concrete uitwerking van het in mei gepresenteerde coalitieakkoord. De persconferentie is live te volgen op NPO 1 en op NOS.nl.

Marineschip Tromp meert na zes maanden weer aan in de haven van Den Helder. Het luchtverdedigings- en commandofregat kwam eind maart aan in de Rode Zee om schepen te beschermen tegen luchtaanvallen van de Houthi's. Daarna voer het schip via de Zuid-Chinese Zee, het Panamakanaal en Curaçao terug naar huis.

Vandaag begint de rechtszaak tegen twee broers van 22 en 24 die ervan worden verdacht hun 18-jarige zus Rayan al Najjar uit Joure te hebben vermoord. Zij werd op 28 mei gevonden in het water langs de Knardijk in Lelystad. Er is mogelijk sprake van eerwraak.

De Britse premier Keir Starmer gaat voor het eerst op bezoek in het Amerikaanse Witte Huis. De Amerikaanse president Biden en hij zullen het hebben over de oorlogen in Oekraïne en Gaza, maar ook over de 'speciale' trans-Atlantische relatie tussen beide landen.

Wat heb je gemist?

Nederlanders gaven in 2023 meer geld uit aan duurzaam eten dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal werd er vorig jaar 12,6 miljard euro uitgegeven aan eten met een duurzaamheidskeurmerk, 14 procent meer dan in 2022. Daarmee is de besteding aan duurzaam voedsel iets harder gestegen dan het totaal aan voedselbestedingen.

Bij vlees en zuivel is de verschuiving van niet-duurzaam naar duurzaam het sterkst. Zo wordt er veel meer duurzame kip gekocht.

Ander nieuws uit de nacht:

Twee Amerikaanse politieagenten zijn veroordeeld tot celstraffen voor hun rol bij de dood van een man in de stad Washington. Ze hadden gelogen over een politieachtervolging waarbij een 20-jarige man op een bromfiets om het leven kwam.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft software goedgekeurd waarmee gebruikers van airpods hun oortjes kunnen gebruiken als gehoorapparaat. Met een bepaalde update van de software kunnen bepaalde omgevingsgeluiden worden versterkt.

Voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts is het wrak gevonden van een Frans stoomschip dat in 1856 is vergaan. Le Lyonnais was een van de eerste stoomschepen die de overtocht maakte tussen Frankrijk en Amerika.

De Nederlandse hoogleraar Eric-Jan Wagenmakers heeft een Ig Nobelprijs gewonnen in de categorie Waarschijnlijkheid voor zijn onderzoek naar kop of munt. Voor het onderzoek werd 350.757 keer een muntje opgegooid.

En dan nog even dit:

In het Zuid-Limburgse Mesch is het begin van de bevrijding van Nederland herdacht. Bij de ceremonie in het dorp waren optredens en werden verhalen verteld over hoe de bevrijding hier 80 jaar geleden begon.