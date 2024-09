Aston Martin verkneukelt zich om komst Newey, Verstappen heeft hoofd bij eigen problemen

Neweys project bij Aston Martin kan voor de Nederlander een uitweg zijn als Red Bull de problemen van de laatste maanden niet structureel kan oplossen, of als Verstappen onvoldoende vertrouwen heeft in de nieuwe auto die zijn team bouwt voor 2026.

Vragen over een overstap wimpelt hij in Bakoe af. "Ik heb andere zorgen op het moment. Het is iets om later over na te denken, maar niet nu."

Of Aston Martin door de komst van Newey het te kloppen team wordt in 2026? "Dat weet ik niet", ontwijkt Verstappen de vraag. "Ik houd me niet bezig met dat soort dingen. Ik heb er geen invloed op, er liggen genoeg andere problemen op mijn bordje die we met het team proberen op te lossen."