Fenomeen McLaughlin blikvanger bij finales Diamond League, maar wel in bijprogramma

'Sydney McLaughlin-Levrone komt naar Brussel!'

De beste sprinters van de wereld, polsstokfenomeen Armand Duplantis en natuurlijk Femke Bol prijkten door het jaar heen op de affiches van de Diamond League, een reeks prestigieuze atletiekwedstrijden. Voor de finales, dit weekend in Brussel, is plots een andere kaart getrokken. McLaughlin-Levrone, dus. Enige probleem: ze mag niet meedoen.

De Amerikaanse superster, die Bol met een nieuw wereldrecord ruim achter zich hield in de olympische finale over 400 meter horden en in Parijs ook goud veroverde op de estafette, wil in Brussel de wereldtop op de 400 én 200 meter uitdagen. Maar McLaughlin-Levrone heeft zich niet voor de finales geplaatst.

Een wildcard is volgens de regels van het Diamond League-circuit ook niet mogelijk, daarvoor dient een atleet in ieder geval aan een wedstrijd deel te hebben genomen. En de wedstrijden pasten dit jaar niet in haar op de Spelen gefocuste agenda.

Dat McLaughlin-Levrone toch in Brussel neerstrijkt, is geen breuk met de regels. Omdat de atlete uit New Jersey niet kon worden toegevoegd aan een finale, zijn er voor haar wedstrijden aan het programma toegevoegd.