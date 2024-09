Politie ziet meer geweld vanwege familie-eer: 'Aandacht nodig bij inburgering'

In bijna twee derde van de vorig jaar geregistreerde geweldszaken gaat het om bedreiging of mishandeling, maar ook iemand permanent in de gaten houden, seksueel misbruik en gedwongen huwelijken komen regelmatig voor.

De heftigste vorm van geweld is eerwraak: moord omdat de goede naam van de familie zou zijn aangetast en moet worden hersteld. Vorig jaar werden om deze reden vier mensen gedood in Nederland. "Een conflict kan zo escaleren dat het een dodelijke afloop heeft", aldus Janssen.

Ryan uit Joure

Een tragisch voorbeeld van eerwraak is de dood van het 18-jarige Syrische meisje Ryan uit Joure. Haar lichaam werd in mei gevonden bij de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Vandaag moeten haar twee oudere broers voor de rechter verschijnen op verdenking van moord.

Ook de vader van Ryan is verdachte, maar hij sloeg op de vlucht en is mogelijk terug in Syrië. In een e-mail aan De Telegraaf nam hij de verantwoordelijkheid op zich en zei dat hij "heel erg boos" was op zijn dochter.

Wat er precies speelde binnen het gezin van de Syrische tiener, zal tijdens de rechtszaak moeten blijken. Volgens mediaberichten werd Ryan mishandeld, moest ze verplicht een hoofddoek dragen en zou haar een huwelijkspartner worden toegewezen.

Flinke groepsdruk

Onderzoeker Janine Janssen ziet eergerelateerd geweld vaker ontstaan in de puberteit. "Meisjes die hun maagdelijkheid verliezen terwijl ze niet getrouwd zijn, of kiezen voor een partner die thuis niet goed valt. Je bent misschien aan iemand anders beloofd, of je komt met iemand aanzetten van een ander geloof of met een andere culturele achtergrond. Daar kunnen grote conflicten ontstaan."

Niet alleen de vader van een gezin, maar ook broers of ooms kunnen zich verantwoordelijk voelen om de eer van de familie te bewaken. Het kan leiden tot flinke groepsdruk om tegen iemand op te treden.

De slachtoffers zijn meestal vrouwen, maar niet altijd. "Ook mannen kunnen in de problemen komen, bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid of een buitenechtelijke relatie."

Pikante foto's

Tegenwoordig maken sociale media de situatie nog complexer, merkt Wilfred Janmaat van de politie. "Bijvoorbeeld wanneer een jongen een meisje heeft gevraagd om pikante foto's te sturen en die terecht komen bij familie in Nederland of in het land van herkomst."

Eergerelateerd geweld is volgens Janine Janssen zeker niet voorbehouden aan islamitische culturen. "We zien het ook terug bij andere groepen. We zien eigenlijk de hele wereld aan ons voorbij trekken."