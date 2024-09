Toezichthouder VS keurt gebruik airpods als gehoorapparaat goed

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft software goedgekeurd waarmee gebruikers van de AirPods Pro hun oortjes kunnen gebruiken als gehoorapparaat.

Apple kondigde begin deze week aan dat via een update in de software de Apple AirPods Pro 2 bepaalde omgevingsgeluiden kunnen versterken zoals gesprekken. Na de update kunnen gebruikers met gehoorverlies hun gehoor testen en de oortjes vervolgens aanpassen aan hun gehoorwensen. Test wezen volgens de FDA uit dat de software niet door een professional hoeft te worden ingesteld omdat mensen dat net zo goed zelf kunnen.

De nieuwe software is volgens Apple vanaf deze herfst beschikbaar voor gebruikers in honderd landen. Of Nederland daar ook toe behoort is niet bekendgemaakt.

Matig gehoorverlies

De functie is geschikt voor mensen met licht tot matig gehoorverlies, meldt de FDA. Volgens de toezichthouder is gehoorversterking nu beter beschikbaar en helpt de goedkeuring met de acceptatie van het dragen van een gehoorapparaat.

Sinds 2022 mogen winkels van de FDA gehoortoestellen verkopen die geschikt zijn voor mensen met licht tot matig gehoorverlies. Veel consumenten hoefden op die manier niet meer naar artsen of een audicien toe. Maar nu is dus ook het gebruiken van "normale" muziekoortjes daarvoor goedgekeurd.

Apple en andere grote merken zoals Samsung en Sony hadden al langer oortjes met een functie waarmee omgevingsgeluid wordt versterkt. Die functies zijn ook voor sommige mensen met licht gehoorverlies nuttig, maar zijn voor zover bekend nog niet door de FDA goedgekeurd voor gebruik als gehoorapparaat.