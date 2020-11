'Minder druistige Drommel heeft uitverkiezing Oranje verdiend'

Drommel kreeg met FC Twente dit seizoen pas acht doelpunten tegen en staat momenteel knap vijfde in de eredivisie met de club. Hij valt vooral op door meevoetballende kwaliteiten, die hij ongetwijfeld ontwikkelde in zijn jeugdjaren als middenvelder bij SDO in zijn geboorteplaats Bussum en bij FC Omniworld - de voorloper van Almere City FC.

Op zijn achttiende debuteerde hij bij FC Twente onder de lat, maar hij was niet meteen onomstreden. Hij maakte foutjes en er werd getwijfeld aan zijn capaciteiten. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basis.

Volgens Boschker is de grootste winst dat Drommel rustiger is geworden in het doel. "Minder druistig, daar zijn we veel mee bezig geweest. Het was eerst soms rennen, vliegen en draven. Daar heeft hij zich echt in verbeterd. Stilstaan op het moment dat er geschoten wordt, bijvoorbeeld. Verder straalt hij nu ook veel meer zelfvertrouwen uit."

De keeperstrainer werkt inmiddels zo'n 2,5 jaar met Drommel. "Het is een gedreven jongen die dingen heel snel oppakt. Hij wil naar de top, vindt dat hij nog onderaan de ladder staat en dat hij nog veel kan leren. Dit soort uitstapjes zullen hem goed doen en hij zal er alleen nog maar sneller van leren."