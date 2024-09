Duizend jaar oud zwaard gevonden in bagger bij Linschoten

Bij het Utrechtse Linschoten is een duizend jaar oud zwaard gevonden. Het wapen is een meter lang, weegt zo'n 900 gram en verkeert volgens deskundigen in tamelijk goede staat. Zo zaten er nog restanten van hout en stukjes leer op het handvat.

De vondst werd in maart dit jaar gedaan door werklui die een nieuwe beschoeiing aanlegden: "Plots lag het daar, in de bak tussen de bagger kwam het zwaard omhoog. Het heeft mogelijk diep in het dijklichaam gelegen", zegt Hannelore Valentijn van landgoed Huis te Linschoten.