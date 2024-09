Donald Trump wil geen nieuw tv-debat met Kamala Harris

De Republikeinse presidentskandidaat Trump ziet er niets in om nog een keer in debat te gaan met zijn Democratische rivaal Harris. Daarmee is een tweede debat voor de presidentsverkiezingen van 5 november van de baan.

Op zijn socialemediaplatform Truth Social schrijft Trump dat een vechter die verliest altijd meteen vraagt om een rematch. "Peilingen hebben duidelijk laten zien dat ik het debat tegen Kameraad Kamala Harris, de Democratische Radicaal-Linkse kandidaat, heb gewonnen en zij vroeg onmiddellijk om een tweede debat."

Trumps claim dat hij het debat won, komt overigens niet overeen met peilingen en analyses achteraf. Die duiden erop dat juist Harris het beste overeind bleef. Wel werden er kanttekeningen geplaatst bij de vraag of Harris zwevende kiezers voor zich heeft weten te winnen; daarvoor zou ze te weinig van zichzelf en haar plannen hebben laten zien.

Nek-aan-nekrace

Kort na het debat zei Trump ook al dat Harris nog een debat wilde omdat ze had verloren. Het campagneteam liet daarop weten dat Harris nog voor het eerste debat had gezegd dat ze openstaat voor een tweede debat.

Bekijk hier een paar hoogtepunten uit het debat: