Politiek wil scholen dwingen meer werk te maken van burgerschapslessen

De democratische rechtsstaat, homoseksualiteit, gelijkheid: het zijn onderwerpen die aan bod komen in de lessen burgerschap op scholen. Maar de lessen verschillen nogal per school en de inhoud moet dus beter worden vastgelegd in de wet, vinden minister Slob van Onderwijs en partijen in de Kamer.

Burgerschap is de laatste jaren een steeds belangrijkere kwestie geworden voor de Tweede Kamer. Sinds 2006 moeten scholen aandacht besteden aan burgerschapsonderwijs, maar hoe dat gebeurt wordt niet gecontroleerd. De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wetsvoorstel van Slob.

De discussie een nieuwe impuls kreeg een nieuwe impuls door de recente moord op de Franse leraar Samuel Paty. Hij werd door een moslimextremist onthoofd na het tonen van spotprenten in de klas.

"We leven in een open, democratische samenleving met gedeelde waarden", zegt CDA-Kamerlid Rog. "Leerlingen moeten dat leren en moeten daarmee oefenen."

De VVD vindt dat ook, zei Kamerlid Becker in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Ze denkt dat het soms niet makkelijk is voor docenten om onderwerpen aan te snijden. "Het feit dat het in de wet staat, steunt die leraar."

Leraren bedreigd

Ook in Nederland zijn er spanningen op scholen na de moord op Paty. Een leraar uit Rotterdam is ondergedoken omdat hij bedreigd wordt vanwege een spotprent van een jihadist in zijn klaslokaal. Ook een leraar maatschappijleer uit Den Bosch is bedreigd nadat hij een spotprent liet zien.

Maar het gaat ook om de acceptatie van homoseksualiteit, betoogt bijvoorbeeld GroenLinks. "Schoolbestuurders die eisen dat ouders homoseksualiteit afwijzen, negeren dat ze ook verantwoordelijk zijn voor een veilig schoolklimaat", zegt Kamerlid Westerveld.

Ze reageert daarmee op een artikel in Trouw over twee homoseksuele twintigers die in de les hoorden dat homoseksualiteit een zonde is. Hun ouders moesten een verklaring ondertekenen die seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht verwerpt.

"Wat mij betreft staat hier niet de vraag over vrijheid van onderwijs centraal", zegt Westerveld. "Maar of scholen zich wel houden aan de wettelijke taak voor het zorgen van een veilig schoolklimaat."

Belangenorganisatie COC roept in een brief aan de Tweede Kamer op afwijzing van lhbti's door scholen te verbieden. "Iedereen moet zich op school veilig en geaccepteerd weten. Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken", zegt de organisatie.

Het debat in de Tweede Kamer begint om 11.00 uur.