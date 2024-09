Salarislimiet Barcelona verdubbeld, maar inschrijving Olmo na januari nog onzeker

FC Barcelona mag aan salarissen twee keer zoveel uitgeven als afgelopen winter, maar kan nog niet grenzeloos geld over de balk smijten. Aanwinst Dani Olmo blijft tijdelijk ingeschreven tot en met 31 december van dit jaar. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken.

La Liga, organisator van de hoogste Spaanse voetbalcompetities, maakte vandaag de salarisplafonds bekend van alle clubs op het hoogste en één-na-hoogste Spaanse niveau. Die limieten zijn bedoeld om de competities gezond te houden en worden berekend op basis van verwachte inkomsten, structurele uitgaven en winsten en verliezen in voorgaande jaren.

"Barcelona heeft de inkomsten vergroot en de uitgaven verminderd", lichtte Javier Tebas, president van La Liga toe. "Goed gedaan."

Real Madrid met afstand bovenaan

Koploper is Real Madrid met een toegestane totale salarispost van bijna 755 miljoen euro (tegenover 727 miljoen een half jaar geleden). Barcelona bezet met ruim 426 miljoen euro (was 204 miljoen) de tweede plaats en Atlético Madrid is met bijna 311 miljoen (was 303 miljoen) de nummer drie.

De situatie van Sevilla is kritiek, met een salarislimiet van slechts 2 miljoen euro. Geen club in La Liga en ook niet op het tweede niveau heeft zo'n lage salarislimiet,