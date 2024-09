Gevallen Hollywood-tycoon Weinstein kan reeks nieuwe aanklachten verwachten

De voor seksueel misbruik veroordeelde oud-filmproducent Harvey Weinstein kan een drietal nieuwe aanklachten verwachten. Dat hebben aanklagers in New York duidelijk gemaakt. Ze hebben er nog weinig over bekend gemaakt, de details worden pas openbaar op een zitting die voor volgende week is gepland.

Of die doorgaat is nog wel de vraag. Weinstein (72) werd begin deze week met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege hartproblemen. Hij is daar geopereerd en volgens zijn advocaat was hij bijna overleden. Weinstein krijgt de nieuwe aanklachten te horen als hij voldoende hersteld is.

Weinstein werd in februari 2020 in New York tot 23 jaar cel veroordeeld wegens verkrachting en aanranding van twee actrices. Het hoogste gerechtshof van de staat schrapte dat vonnis dit jaar; een meerderheid van de rechters oordeelde dat hij geen eerlijk proces had gekregen omdat er ook beschuldigingen van vrouwen waren meegenomen die niet hadden geleid tot aanklachten.

Meteen na dat vonnis kondigde justitie in Manhattan aan de zaak opnieuw te openen. Dat speelt waarschijnlijk in november. Weinsteins advocaat heeft al gezegd dat de nieuwe aanklachten daar niet aan toegevoegd mogen worden, omdat dan de tijd ontbreekt voor een goede verdediging. Mogelijk worden de nieuwe aanklachten behandeld in een apart proces.

#MeToo

Weinstein was sowieso niet vrijgekomen omdat hij in Los Angeles is veroordeeld tot 16 jaar celstraf. Hij werd begin vorig jaar schuldig bevonden aan verkrachting van een vrouw in een hotel in Los Angeles. Ook in die zaak is Weinstein overigens in beroep gegaan.

Weinstein was jarenlang een van de invloedrijkste personen in Hollywood. Hij was producent van succesvolle films als Pulp Fiction, The English Patient, Scream en Shakespeare in Love. Zijn val werd in 2017 ingeluid door artikelen in The New York Times en het tijdschrift The New Yorker, waarin actrices als Ashley Judd vertelden over vergaande seksuele intimidatie door Weinstein. Actrice Alyssa Milano riep daarna op sociale media lotgenoten op ook hun verhaal te doen, onder de hashtag #MeToo.

Weinstein is daarna door meer dan honderd mensen beschuldigd van seksueel misbruik. Sommige beschuldigingen gingen terug tot de jaren 70. Er kwamen maar enkele zaken voor de rechter omdat er veel verjaard waren.