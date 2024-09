Modeprominent Martijn N. ontkent dwang in misbruikzaak: 'Maar ben geen heilige'

De rechtszaak tegen modeprominent Martijn N. is begonnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt N. van zes verkrachtingen, twee pogingen tot verkrachting en ontucht met twee minderjarige jongens.

De 36-jarige N., oud-directeur van voormalig cultureel platform Moam, ontkende op de eerste dag van het proces dwang te hebben gebruikt. Wel gaf hij de jongens en mannen die hij ontmoette naar eigen zeggen weinig ruimte om nee te zeggen.

N. leerde zijn bedpartners kennen via datingsapps als Grindr. Vervolgens nam hij ze mee op dates die veelal uitmondden in seks. Het zou er daarbij hardhandig en agressief aan toe zijn gegaan, schrijft de Amsterdamse tv-zender AT5, die bij de zitting aanwezig was. De slachtoffers zouden bijna allemaal 'overrompeld' zijn geweest door het handelen van N..

Dominant

"Het lijkt een stijl van u", zegt een rechter over de manier waarop de man zijn dates zou behandelen. Maar N. ontkent dat sprake was van dwang: "Ik weet donders goed dat ik geen heilige ben geweest en dat ik soms te dominant ben geweest", zegt N, die wel toegeeft grenzen te hebben opgezocht. "Maar ik ben ze niet over gegaan."

Hij zegt tegenover zijn dates altijd transparant te zijn geweest over zijn seksuele voorkeuren, zoals het feit dat hij dominant is.

Het OM zegt dat sommige slachtoffers door N. juist wel zijn gedwongen tot seksuele handelingen. Daarbij zou soms sprake zijn geweest van dreiging of geweld. Bovendien had N. door zijn functie en leeftijd psychisch, fysiek en geestelijk overwicht.

Gedrogeerd

N. werd groot in de modewereld met zijn stichting Moam, een platform waarbij jong talent werd gekoppeld aan bekende ontwerpers. Onder meer Rabobank, KLM en Disney werkten met Moam samen. Ook ontwierp N. een kledinglijn voor HEMA. Hij werd ontslagen door het platform, dat daarna zichzelf opdoekte.

De zaak kwam aan het rollen toen NRC en Het Parool berichtten over de beschuldigingen aan het adres van N.. In totaal 28 mannen zouden volgens de kranten te maken hebben gehad met seksueel ongewenst gedrag. Sommigen van hen waren ervan overtuigd dat N. hen had gedrogeerd om ze te misbruiken.

Maandag komt het OM met een strafeis. Ook komen de slachtoffers dan aan het woord. De uitspraak wordt eind oktober verwacht.