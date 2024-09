VS gaat Oekraïne mogelijk toestemming geven voor gebruik wapens in Rusland

Blinken zei in Kyiv gisteren verder: "Vanaf dag één heb ik gezegd dat we ons aanpassen, al naar gelang de behoeften veranderen als het slagveld verandert. Ik twijfel er niet aan dat we dat zullen blijven doen. De ontwikkelingen gaan verder." Het antwoord van de Amerikaanse minister is omzichtig en diplomatiek. Hij lijkt er vooral op dat hij zijn best doet om niet voor zijn beurt te spreken.

Ernstige escalatie

Als Kyiv toestemming krijgt om de capaciteit van de ATACM's volop te benutten, dan kan het Oekraïense leger doelen raken die 300 kilometer ver in Rusland liggen. Anticiperend op Amerikaans groen licht, zouden de Russen al de nodige hoogwaardige doelwitten hebben verplaatst, dieper het land in.

Volgens het Britse tijdschrift The Economist komen er 127 belangrijke militaire doelen binnen Oekraïens bereik, zoals vliegvelden, commandocentra en opslagplaatsen. Als die onder vuur worden genomen, moet dat de slagkracht van het Russische leger aantasten. Dat is bezig aan gestage opmars in de Donbas, waar de belangrijke plaats Pokrovsk wordt bedreigd.

Maar dat is niet de reden dat Washington nu geneigd lijkt de Oekraïners meer armslag te geven. Afgelopen dinsdag, vlak voor vertrek naar Kyiv, zei Blinken dat Iran ballistische raketten heeft geleverd aan Rusland om Oekraïne nog intensiever te kunnen beschieten. Hij noemde de levering een "ernstige escalatie van Iraanse en Russische kant".

Stel kleine kinderen

Het zou kunnen dat Biden morgen het verlossende woord spreekt voor president Zelensky, die al wekenlang intensief lobbyt voor toestemming om langeafstandswapens te gebruiken. Het zou ook later deze maand kunnen gebeuren, als de Oekraïense president in New York is voor de jaarvergadering van de Verenigde Naties.

De Amerikanen nemen in ieder geval de tijd om ook hun andere Europese bondgenoten te raadplegen. Bekend is dat de Duitsers terughoudend zijn als het gaat om het beschieten van Rusland, terwijl Ruslands buurlanden juist graag verder willen gaan.

De Litouwse minister van buitenlandse Landsbergis vindt dat "Russische vliegtuigen beter worden beschermd door westerse garanties dan Oekraïense burgers". De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft naar aanleiding van het debat over de ATACM's gezegd "dat het Westen lijkt op een stel kleine kinderen dat met lucifers speelt".