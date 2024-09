Neymar adviseerde Depay bij clubkeuze: 'Brazilië is het Mekka van het voetbal'

Omgekeerde weg

Voor de hand liggend was zijn transfer niet, Depay was de eerste om het te erkennen. "Veel Braziliaanse voetballers kiezen juist voor een avontuur in Europa", zei hij via zijn tolk.

Dat hij verbazing wekte door als Europese speler van naam en faam de omgekeerde weg te bewandelen, begreep hij. Maar de keuze voor Brazilië in het algemeen en degradatiekandidaat Corinthians in het bijzonder liet zich volgens Depay verklaren.

De aanvaller bevond zich, zo zei hij, op zijn dertigste op een keerpunt in zijn loopbaan nadat zich in de transferperiode geen grote Europese club voor hem meldde. "Toen vroeg ik me af: wat kan ik nog doen om gelukkig te worden?"