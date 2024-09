Nederland terug in strijd om finaletoernooi Davis Cup na winst op Brazilië

Nederland is door een 2-1 overwinning op Brazilië terug in de race om een plaats in het finaletoernooi van het Davis Cup-toernooi. Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp wonnen de beslissende dubbelpartij in Bologna in twee sets van Rafael Matos en Marcelo Melo: 6-4, 7-6 (5).

Daarmee houdt Nederland zicht op de Davis Cup Finals, het grootste landentoernooi in het mondiale tennis. De twee beste teams in de groepsfase plaatsen zich voor dat toernooi van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Dinsdag verloor Nederland in de poule van België (2-1). Daardoor moest de ploeg van captain Paul Haarhuis van Brazilië winnen, anders zou het laatste duel met Italië, komende zondag, nergens meer om gaan.

Van de Zandschulp verloor het eerste enkelduel met Brazilië met 2-0 in sets van Joao Fonseca: 4-6, 6-7 (4). Daarmee begon Nederland na de eerdere nederlaag tegen België (1-2) opnieuw slecht en leek het af te stevenen op uitschakeling in de poule.