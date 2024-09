Griekspoor brengt Nederland terug in cruciaal Davis Cup-groepsduel tegen Brazilië

Tallon Griekspoor heeft donderdag Nederland teruggebracht in de Davis Cup-wedstrijd tegen Brazilië: 1-1. De 28-jarige Haarlemmer won met dominant tennis (7-6 (2), 6-4) van Thiago Monteiro (ATP-76).

Eerder verloor Botic van de Zandschulp het eerste duel met Brazilië in de groepsfase van de Davis Cup met 2-0 in sets van Joao Fonseca: 4-6, 6-7 (4). Daarmee begon Nederland na de eerdere nederlaag tegen België (1-2) opnieuw slecht en leek het af te stevenen op uitschakeling in de poule.

Nederland speelt voor deelname aan de knock-outfase van de Davis Cup Finals, het grootste landentoernooi in het mondiale tennis. De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor dat toernooi van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Bij verlies tegen Brazilië gaat de wedstrijd van zondag tegen Italië nergens meer om. Wesley Koolhof en Van de Zandschulp nemen het in de beslissende dubbelpartij donderdagavond op tegen Rafael Matos en Marcelo Melo.

Twee breakkansen

Griekspoor revancheerde zich voor de verliespartij tegen de Belg Zizou Bergs. Hij kon de eerste set tegen Monteiro al redelijk makkelijk naar zich toe trekken met twee breakkansen op 5-4. Toch moest een tiebreak uiteindelijk uitkomst bieden. Griekspoor (ATP-39) won die betrekkelijk eenvoudig, mede dankzij een paar onnodige fouten van Monteiro.

In de tweede set serveerde Griekspoor geweldig. Hij brak de Braziliaan in de vijfde game en won met 6-4.