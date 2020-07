HEMA verkoopt kwart minder in coronatijd

De omzet van warenhuisketen HEMA heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel buitenlandse vestigingen bleven dicht en in Nederland was het aanmerkelijk rustiger in de winkels. De omzet daalde van februari tot en met april met ruim een kwart naar 225 miljoen euro, blijkt uit de kwartaalcijfers.

De winkels in België en Frankrijk verloren ongeveer de helft van hun omzet. In Nederland was er een min van 16 procent. Hoe groot het verlies onderaan de streep uitpakt, maakt het warenhuis later bekend.

HEMA zegt dat in mei en vooral juni de verkoop sterk is hersteld. In juni is de omzet boven het niveau van vorig jaar uitgekomen en daarom maakt de keten geen gebruik van het tweede steunpakket van de Nederlandse overheid.

Nieuwe eigenaar

De afgelopen zeven jaar heeft de keten alleen maar verlies gedraaid, mede door de schuldenberg waarmee het bedrijf was opgezadeld. Vorige maand is afgesproken dat de helft van de schuld wordt weggestreept.

De schuldeisers van HEMA hebben de sleutels van het concern in handen gekregen nadat onderhandelingen met toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn waren vastgelopen.

De komende weken lopen er verschillende procedures waardoor de schuldeisers hopen formeel eigenaar van het warenhuis te worden. Tegelijkertijd zijn ze op zoek naar een nieuwe eigenaar van het concern. Blokker-eigenaar Michiel Witteveen zegt een bod te hebben uitgebracht. Volgens De Telegraaf is ook het Nederlandse investeringsfonds Parcom in de race en wordt de naam van supermarktconcern Ahold-Delhaize genoemd. Eerder zei supermarktketen Jumbo, die al samenwerkt met HEMA, geen bod te doen.

Jaar wachten

Het duurt waarschijnlijk nog weken voordat er daadwerkelijk een nieuwe eigenaar gevonden is. Komt er geen geschikt bod binnen, dan willen de schuldeisers een jaar wachten voordat de keten weer in de verkoop komt.