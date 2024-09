Ex-FC Twente-speler Brenet tekent voor jaar bij Al Rayyan in Qatar

Joshua Brenet staat voor een overgang naar Al Rayyan in de hoogste competitie van Qatar. De tweevoudig international van Oranje, die wisselde naar het nationale team van Curaçao, tekent een contract voor één jaar. Hij moet alleen de medische keuring nog afronden, zo werd bevestigd aan de NOS.

Het contract van Brenet bij FC Twente werd in maart van dit jaar ontbonden, nadat de verdediger was veroordeeld tot een maand celstraf voor het rijden zonder rijbewijs. Het contract van Brenet zou in juli aflopen en eerder was al bekend dat hij zijn contract in Enschede niet zou verlengen.