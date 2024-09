Iran roept ambassadeur Nederland op matje om beschuldigingen raketlevering

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen vanwege beschuldigingen dat Iran ballistische raketten zou hebben geleverd aan Rusland. Dat meldt de Iraanse justitiewebsite Mizan. Ook de ambassadeurs van Duitsland, Frankrijk en het VK zijn ontboden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken beschuldigde Iran er eerder deze week van korteafstandsraketten te hebben geleverd aan Rusland. Iran ontkent. Duitsland, Frankrijk en het VK kondigden desondanks sancties aan tegen Iran en Nederland voegde zich daar gisteren bij.

Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er aanwijzingen dat de Amerikaanse beschuldigingen kloppen. Gisteren ontbood buitenlandminister Veldkamp daarom de Iraanse ambassadeur in Nederland. Op X noemt de minister de levering van de raketten "een ernstige escalatie met directe gevolgen voor de veiligheid van Europa".

Toenadering

"De nieuwe Iraanse regering zegt toenadering tot Europa te willen. Elke vorm van steun aan de Russische agressie tegen Oekraïne staat daar volledig haaks op. Nederland draagt actief bij aan de EU-inzet op nieuwe en stevige sanctiemaatregelen", aldus Veldkamp op X. Duitsland, Frankrijk en het VK schrappen onder meer luchtvaartverbindingen met Iran.

Het ministerie kan niets zeggen over de inhoud van het gesprek dat de minister had met de Iraanse ambassadeur. "De ontbieding alleen is een heel duidelijke boodschap", aldus een woordvoerder.

Korteafstandsraketten

Iran reageerde vandaag dus door de Nederlandse ambassadeur op het matje te roepen. Ook over de inhoud van dat gesprek kan het ministerie niets zeggen.

De ballistische raketten waarover het gaat zijn zogenoemde Fath-360-korteafstandsraketten. Volgens Amerikaanse media heeft Iran zo'n 200 van die projectielen aan Rusland geleverd. Het zijn geleide raketten met een maximale afstand van 120 kilometer.