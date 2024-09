Nieuwe wereldrecords bekend: van reuzentandenborstel tot pull-ups in rolstoel

Een elektrische tandenborstel van ruim twee meter, 28 goocheltrucs in één minuut doen en de meeste pull-ups in een rolstoel. Het is een kleine greep uit de duizenden nieuwe wereldrecords die Guinness World Records ieder jaar verzamelt in een boek. Vandaag is de nieuwe editie uitgekomen.

Van het Guinness World Records-boek, eerder nog The Guinness Book of World Records genoemd, verschijnt ieder jaar een nieuwe druk met daarin records van het afgelopen jaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de langste handstand op een skateboard, maar ook aan het record voor het ophangen van de meeste was in een minuut. Niet door een mens, maar door een hond.

Dit jaar waren er 57.000 aanmeldingen. Niet alle wereldrecords krijgen een plekje in het boek. 2115 werden er uitgekozen. Ter vergelijking: in de editie van vorig jaar stonden ruim 2600 records. Toen waren er wel een stuk minder aanmeldingen: 30.000.

Schoenmaat 57

80 procent van de records is dit jaar nieuw of verbeterd, de rest stond er al in. Vaak zijn de records nogal opvallend en dat is dit jaar niet anders. Nieuwe records zijn onder meer de meeste skateboardtrucs in een halve minuut en de grootste collectie knuffels.

Ook de 16-jarige Amerikaanse Eric staat erin. Niet alleen heeft hij de grootste handen voor een puber (23,20 centimeter), maar ook de grootste voeten (34,30 centimeter). Dat is ongeveer schoenmaat 57.

Zelf is hij er nuchter onder, zegt hij tegen de organisatie. "Het is soms moeilijk als mensen staren of vragen erover stellen, maar het geeft je wel meer kans om geweldige mensen te ontmoeten."

In 1955 verscheen het boek voor het eerst. In die 70 jaar zijn er meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht, zegt hoofdredacteur Craig Glenday.