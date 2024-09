Verstappen: 'Als we presteren zoals in Monza, zijn wereldtitels onrealistisch'

Zes races op rij zonder overwinning en toenemend gemopper. De weg naar een vierde wereldtitel van Max Verstappen is onverwacht lang en moeizaam aan het worden.

Na de Grand Prix van Italië, waarin hij zesde werd, noemde Verstappen zijn auto "een monster". Hij vond de RB20 zo onbestuurbaar dat het niet langer realistisch is om aan de wereldtitels te denken.

"Als de balans van de auto zo beroerd is als in Monza, zie ik weinig kansen", zegt Verstappen in Bakoe, waar dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt verreden. "Maar ik weet dat we in staat zijn het beter te doen. Maar of het genoeg gaat zijn om te winnen, weet ik niet."

'Liever in zijn positie dan de mijne'

In de WK-stand heeft Verstappen ondanks zijn pessimisme nog wel een flinke voorsprong. Lando Norris geeft 62 punten toe. De McLaren-coureur moet grinniken als hij hoort dat Verstappen nauwelijks meer in de titel gelooft als zijn auto niet verbetert.

"Max moet zeggen wat hij wil zeggen, maar hij heeft nog altijd meer dan zestig punten voorsprong", zegt Norris. "Ik heb acht races om dat goed te maken. Zelfs als ik ze alle acht win, is dat niet makkelijk. Ik zou liever in zijn positie staan dan in de mijne."

Bekijk hieronder de ontwikkeling in de WK-stand voor coureurs en constructeurs: