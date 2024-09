Klacht consumentenorganisaties over virtuele munten in games

Europese consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond, hebben een klacht ingediend tegen een aantal grote gameontwikkelaars vanwege hun verdienmodel.

De klacht richt zich tegen de makers van games als Fortnite, EA Sports FC 24, Minecraft en Roblox en is ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van consumentenautoriteiten.

Volgens de organisaties is vaak nauwelijks te zien wat de waarde is van de virtuele munten, die ingeruild kunnen worden voor zogenoemde premium functies in spellen. Ze pleiten ervoor om de prijs in echte valuta te tonen. Daarnaast wijzen ze erop dat de waarde van de virtuele munten niet vaststaat: game-ontwikkelaars kunnen gaandeweg de prijs van een munt aanpassen.

De organisaties hekelen ook dat de coins vaak in bundeltjes gekocht moeten worden, waardoor gamers aangemoedigd worden om meer uit te geven dan ze eigenlijk wilden. Ze stellen daarnaast dat kinderen vatbaarder zijn voor "deze manipulatieve tactieken" en niet goed doorhebben hoeveel geld ze kwijt zijn.

39 euro per maand

Een Europese studie toonde eerder aan dat kinderen gemiddeld 39 euro per maand uitgeven aan aankopen in spelletjes. "Gamers moeten hun rekenmachine niet nodig hebben als ze een beslissing willen nemen over hoeveel ze uitgeven. Het bedrag zou in echte valuta getoond moeten worden en deze verleidende praktijken moet een halt toegeroepen worden", zegt directeur Agustín Reyna van de Europese consumentenkoepel.

De Nederlandse Consumentenbond sluit zich daarbij aan. Directeur Sandra Molenaar: "De game-industrie haalt alles uit de kast om consumenten zoveel mogelijk geld uit te laten geven. Ook als het om kinderen gaat, terwijl die hartstikke kwetsbaar zijn. Dat moet direct stoppen."