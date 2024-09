Vanavond op tv: Asielstroom beperken • Raketten Iran • Ruimtewandeling

Raketten Iran

Volgens de VS heeft Iran aan Rusland raketten geleverd die Moskou kan gebruiken in Oekraïne. De VS maakt zich hier grote zorgen over. De vraag is dan ook hoe Washington hierop gaat reageren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken was gisteren in Kyiv voor overleg met Oekraïense leiders. Ze bespraken daar onder meer het gebruik van langeafstandsraketten tegen Rusland.

We schakelen vanavond met Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp vanuit de regio Charkiv.