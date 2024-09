Handtas van Britse staatssecretaris gestolen tijdens toespraak voor politie

De Britse staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de bestrijding van criminaliteit is tijdens een toespraak voor politieagenten bestolen. Diana Johnson sprak over "een epidemie van asociaal gedrag en (winkel-)diefstal" waar de vorige Conservatieve regering het nieuwe Labour-bewind mee zou hebben opgezadeld. Na afloop was haar handtas verdwenen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat haar spullen zijn gestolen uit het hotel waar de toespraak werd gehouden. De politie van Warwickshire, waar de conferentie werd gehouden, zegt de zaak in onderzoek te hebben. Er is een man van 56 opgepakt; hij is op borgtocht vrijgelaten.

Over de verdachte zijn verder geen details bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar de tas zou hebben gelegen.

Nieuwe agenten

Na afloop van de conferentie bedankte staatssecretaris Johnson via X politieagenten voor hun "onvermoeibare inzet" bij de bestrijding van de rellen van eerder deze zomer. Dat haar handtas was gestolen, zei ze er niet bij.

Labour-premier Starmer heeft eerder beloofd dat de Britse politie versterkt wordt; hij wil duizenden nieuwe agenten.