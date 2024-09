Zelfvarende veerboten naar de Waddeneilanden stap dichterbij

De komende drie jaar werken meerdere bedrijven in Nederland en Duitsland samen om veerdiensten met zelfvarende boten op de Waddenzee mogelijk te maken. Het gaat om een initiatief van ondernemersvereniging FME, die meerdere bedrijven bijeenbracht voor het project.

Vandaag start het experiment officieel. "Eerst kijken we hoe andere Europese initiatieven het doen. Dan verzamelen we zelf data uit de praktijk op bestaande veerboten, waarmee we een testschip laten varen", vertelt Leo van der Burg van FME. "Uiteindelijk is het doel dat je vanaf de wal bepaalde taken kan overnemen van de mensen op het schip."

In een latere fase van het experiment hoopt Van der Burg dat de technologie bij de twee deelnemende rederijen kan worden toegepast. "We hebben de focus op twee rederijen: een Duitse en een Nederlandse, die allebei vracht en passagiers vervoeren", zegt Van der Burg. "Als we nu niet inzetten op deze ontwikkelingen dan lopen we achter de feiten aan."