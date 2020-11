Groningen opent eerste GGD-locatie voor sneltests

In Groningen opent om 13.00 uur de eerste XL-testlocatie voor corona. Er worden enkel sneltests aangeboden. Er zijn acht straten waar 2500 mensen met klachten per dag getest kunnen worden door GGD-medewerkers. De teststraten zijn toegankelijk voor fietsers, automobilisten en voetgangers.

Via coronatest.nl kan met een DigiD een afspraak worden gemaakt, waar de testlocatie in evenementenhal Martiniplaza aangeklikt kan worden. Het afnemen van de test duur zo'n drie minuten en is gratis. De uitslag van de test volgt binnen een paar uur via dezelfde website.

De capaciteit van de nieuwe XL-testlocatie is ruim voldoende voor de huidige vraag in de regio Groningen, waar zich nu dagelijks 1000 tot 1200 mensen melden voor een test. Ook de normale testlocaties blijven gewoon open.

XL-teststraten in andere steden

Er komen ook nog XL-teststraten bij Schiphol en andere grote steden, meldde het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. In die straten kunnen tussen de 3000 tot 12.000 testen per dag worden afgenomen.

De veiligheidsregio's IJssellanden, Twente en Zuid-Limburg en West-Brabant krijgen zogenoemde L-teststraten. Militairen helpen in ieder geval in het begin mee bij het afnemen van tests.

Eindverantwoordelijkheid voor het testen is en blijft in handen van de GGD's. Ook blijven die verantwoordelijk voor wie waar wordt getest en voor het bron- en contactonderzoek na een positieve testuitslag.