Justitie verdenkt oud-voetballer Ronnie S. van cocaïnehandel en witwassen

Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig profvoetballer Ronnie S. (40) van de invoer van ruim 2000 kilo cocaïne. De oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Twente zou daarnaast honderdduizenden euro's hebben witgewassen.

Volgens justitie stuurde S. uithalers aan en communiceerde hij via versleutelde berichten over drugstransporten. De oud-voetballer zit sinds juni in de cel en blijft voorlopig vastzitten. S. was vanochtend niet aanwezig bij de regiezitting.

De broer van S. werd in maart veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor drugssmokkel maar is voortvluchtig, schrijft Omroep Brabant. Justitie is bang dat Ronnie S. ook vlucht als hij voorlopig wordt vrijgelaten.

Ook de vriendin en ouders van S. werden in juni gearresteerd en hebben enkele nachten in de cel doorgebracht. Zij zijn vrijgelaten maar worden nog steeds verdacht, maakte de politie onlangs bekend. De broer van S. wordt ook in deze zaak vervolgd.

Doorzoekingen

Na de aanhoudingen doorzocht de politie zes woningen en een camper en vond 100.000 euro contant geld. Er is beslag gelegd op het geld, evenals op bankrekeningen, zes luxe horloges, drie voertuigen, sieraden, fitnessapparatuur, drie woningen en een jacht.

De volgende zitting staat gepland op 28 november. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wel kondigde de officier aan dat S. gelijktijdig met zijn voortvluchtige broer zal worden berecht.