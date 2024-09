Keolis wil na FC Twente-wedstrijd niet meer stoppen op station in late uurtjes

Vervoerder Keolis overweegt om niet langer te stoppen op station Enschede Kennispark na afloop van voetbalwedstrijden van FC Twente laat in de avond. Volgens Keolis ontstaan er gevaarlijke situaties door de grote aantallen supporters en kan de veiligheid van mensen niet worden gegarandeerd. De vervoerder eist maatregelen.

Een woordvoerder van Keolis zegt tegen regionale omroep Oost dat zich eerder "levensgevaarlijke situaties" hebben voorgedaan op het station. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die op het spoor belanden.

"Het is een relatief klein station en na de wedstrijd gaan fans massaal naar buiten om nog snel de laatste trein te kunnen pakken. Dan wordt het dringen en drukken, want we kunnen maar 400 mensen vervoeren in een trein."