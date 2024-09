Inflatie komt onder controle, ECB verlaagt de rente verder

Maar sinds de inflatie dit jaar langzaam naar het doel van 2 procent zakte, begon de ECB de rente voorzichtig te verlagen. Vorige maand kwam de inflatie in de eurozone uit op 2,2 procent, zo beraamde het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is het laagste niveau in drie jaar tijd.

Toch verschilt de situatie per euroland. Zo lag de inflatie in Nederland in augustus met 3,3 procent flink boven het Europees gemiddelde. De hoogste prijsstijgingen waren in België, waar de inflatie uitkwam op 4,5 procent. Daarom waarschuwden meer conservatieve bestuursleden van de ECB ervoor om de rente niet te snel te verlagen.